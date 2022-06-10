【空中小客廳S2E11-2｜我們的魔幻時代】黃瑽寧當KOL：哪裡有人的需求 我就從那管道去溝通

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小兒科醫師黃瑽寧傳授「醫療新聞的媒體識讀」經驗，他認為第一點是覺察自己是否因訊息而心跳加速。中央社記者趙世勳攝 111年6月10日

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■「我們的魔幻時代」系列專題四：（衛教篇）醫療新聞的媒體識讀

主持人：張若瑤

與談人：黃瑽寧／馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師、作家、主持人

主題：衛教的出發點不是恐嚇

在整個醫界大叢林裡面，「小兒科」是怎麼樣的存在？小兒科醫師的「職業傷害」竟是被「排泄物」攻擊、感染最新的病毒，與長期的內傷——被投訴，黃瑽寧曾遇過……？

成為小兒科醫師的特質，竟是要享受當反覆放送的錄音機，「是個快樂的錄音機」。還有，除了孩子，他們也能為長輩看病，黃瑽寧為何這樣說？

身處「網路比專業大聲」的時代，看書和文字的人越來越少，資訊變化速度飛快，黃瑽寧選擇當先行者，若是進入web 3.0的虛擬世界——「醫療元宇宙」他也在做準備，包括NFT這回事，「我想扮演的是，大家育兒過程當中，一位可信任的醫師朋友」。

這集最重要不能錯過的內容是：「醫療新聞媒體識讀」這堂課，訊息傳達有5個漸進階段，黃瑽寧將自己定位為「前半段」的轉譯者——從未知到已知，這角色的主要功能是……？判斷「看到這麼多孩子就這樣走了」這個訊息的正確性，只需要注意哪兩個部分？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（點我聽）、之二（點我聽）」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（點我聽）」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（點我聽）」；6月聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀」。

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