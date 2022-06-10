【空中小客廳S2E11-1｜我們的魔幻時代】小兒科醫師黃瑽寧：疫情讓我資訊焦慮 沒renew心會慌

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身為氣喘兒的黃瑽寧（左）和主持人張若瑤（右）分享，當實習醫師時，他因過敏性鼻炎發作而與外科擦身而過的趣事。中央社記者趙世勳攝 111年6月10日

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■「我們的魔幻時代」系列專題四：（衛教篇）醫療新聞的媒體識讀

主持人：張若瑤

與談人：黃瑽寧／馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師、作家、主持人

主題：衛教的出發點不是恐嚇

黃瑽寧的父親黃富源是前衛生署副署長，2020年獲醫療奉獻獎，至今仍在醫學院任教，是小兒科界祖師級人物。旁人一度認為他子承父業，黃瑽寧卻在不斷的探索與跨界中，才慢慢走出自己的白袍人生。

13年前，黃瑽寧醫師守在兒科急診，壓縮的看診時間讓他無法安撫家屬的焦慮，「只能拿醫院的衛教單張給他們回家看，後來發現那些內容並不符合我的需求」。黃瑽寧乾脆寫自己的「衛教單」，這A4大小紙張上的內容，是如何開啟他的斜槓人生——當部落客、出版育兒叢書、晉身主持人、開臉書健康講堂，到成為YouTuber和Podcaster？

看過黃瑽寧的文章，或聽過他衛教的民眾，應該都發現他鮮少以恐嚇的內容作為素材，這件事竟與2011年代班主持健康2.0節目有關，從此令他理解，衛教的出發點不該基於恐嚇。

身為過敏兒，黃瑽寧從小幾乎與零食絕緣，直到沾上「百吉棒棒冰」破功，當醫生時更是洋芋片配珍奶減壓，猜一猜腰圍突破幾吋，才讓他終於受不了「停下來」？你知道從2020年疫情爆發之初，黃瑽寧到現在看了多少篇學術文章，讓他陷入無止境的資訊焦慮漩渦中？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（點我聽）、之二（點我聽）」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（點我聽）」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（點我聽）」；6月聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀」。

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