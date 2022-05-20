【空中小客廳S2E08-1】高琹雯的自學之路：我必須創業 發明「美食家」這份工作

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主持人：張若瑤

與談人：高琹雯／「美食家的自學之路」部落格、Taster美食加創辦人、著有《我的日式食物櫃》、《Liz關鍵詞：美食家的自學之路與口袋名單》

主題：有一種Life Style叫「吃」

高琹雯（Liz）拿到台美兩地的律師執照後，忽然發覺人生前方沒有終點，換了律師事務所，那種看不見未來的感覺仍未消散，在這段期間，她成立了一個部落格，自此，Liz開展了11年與食物的不解之緣。

雖然找到寫食記或食譜之外的第三條路，可是該如何讓興趣或專業變成穩定收入？2018年，Liz從1個人的自媒體，突破為「垂直媒體」，隔年又嘗試「一頁電商」，接下來還有「選物平台」與臉書購物社團，這一條美食家的創業之路，Liz走到哪了？

「美食家」都在做什麼？除了「吃」和「拍照」外，還得具備哪些能力？光靠當「美食家」可以養活自己嗎？大啖好料11年的後遺症是……。把興趣變職業，也會遇到瓶頸或低潮期？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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