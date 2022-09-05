【文化普拉斯S2E23】解開「唐卡洛」情慾密碼 簡文彬話說30年前悸動
2022/9/5 16:23（9/5 16:37 更新）
衛武營藝術總監簡文彬（右）受邀錄製中央社好Pod節目「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（左）分享他對歌劇「唐卡洛」的感受。中央社記者裴禛攝 111年9月5日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：簡文彬／衛武營國家藝術文化中心藝術總監
主題：從聽原住民保母唱歌出發的指揮之路
歌劇大師威爾第改編自席勒的同名戲劇作品「唐卡洛」，首度在台假衛武營演出，這是從文學角度重新書寫的歷史故事，再編成歌劇，所採用的是義語版第4幕的經典版本，由國內外知名聲樂家組成雙卡司，在單雙日各自鳴放。
像一場西方宮鬥大戲的「唐卡洛」，在其中的所有人都身不由己，法國公主與西班牙王子情投意合，卻被迫嫁給他父親國王菲利普二世。而宮廷貴族心繫王子，構害王后還變成國王情婦。一幕又一幕的男女情愛糾葛、君臣爾虞我詐、父子矛盾衝突，以及政治與宗教間的明爭暗鬥，複雜交錯的同時，也預示了悲劇。
「唐卡洛」也是身為藝術總編的簡文彬，在1990年服完兵役後的9月1日飛到維也納，適逢歌劇院開幕，所觀賞的第一部歌劇，「那感動一輩子忘不了」。
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩
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