【文化普拉斯S2E19】魔性雜揉神性 當葉綠娜與魏富樂遇見李斯特
2022/8/8 16:18（8/8 16:30 更新）
圖說：鋼琴家魏富樂（左）與葉綠娜，受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，分享他們如何籌設李斯特鋼琴藝術節。中央社記者趙世勳攝 111年8月8日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：葉綠娜、魏富樂／鋼琴家
主題：鋼琴與管弦樂的對話
光是他創作的協奏曲，就值得表演100場，音樂史上最重要的作曲家之一李斯特一生充滿傳奇，他具有文學性、藝術性、宗教性、超凡與實驗性，演奏脈絡從單純、超技到交響式，用鋼琴思考管弦樂，不管是身體與靈魂，都嚮往著自由。
幾乎靠著自學起家，李斯特早年有許多浪漫的故事，直到2個孩子早逝，他開始懺悔，認為上天不管做了什麼，都是對他的懲罰。
詭異魅惑的〈雷諾蕊〉，將在台灣首演德文版，由葉綠娜演奏，魏富樂朗誦，「文化普拉斯」帶聽眾至兩位鋼琴家中，搶先聽這精采的表演片段。
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩
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