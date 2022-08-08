【文化普拉斯S2E19】魔性雜揉神性 當葉綠娜與魏富樂遇見李斯特

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖說：鋼琴家魏富樂（左）與葉綠娜，受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，分享他們如何籌設李斯特鋼琴藝術節。中央社記者趙世勳攝 111年8月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：葉綠娜、魏富樂／鋼琴家

主題：鋼琴與管弦樂的對話

光是他創作的協奏曲，就值得表演100場，音樂史上最重要的作曲家之一李斯特一生充滿傳奇，他具有文學性、藝術性、宗教性、超凡與實驗性，演奏脈絡從單純、超技到交響式，用鋼琴思考管弦樂，不管是身體與靈魂，都嚮往著自由。

幾乎靠著自學起家，李斯特早年有許多浪漫的故事，直到2個孩子早逝，他開始懺悔，認為上天不管做了什麼，都是對他的懲罰。

詭異魅惑的〈雷諾蕊〉，將在台灣首演德文版，由葉綠娜演奏，魏富樂朗誦，「文化普拉斯」帶聽眾至兩位鋼琴家中，搶先聽這精采的表演片段。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 |文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶節目全影片：https://youtu.be/TCeG_YfSjuw

▶相關報導：https://reurl.cc/dWGzq2

▶「文化普拉斯」圈粉：facebook.com/poserordady

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com