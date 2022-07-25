【文化普拉斯S2E17】用心經營生活小細節 朱國珍與親愛的小壯丁一起成長

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作家朱國珍（左）受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享她和青春期的兒子如何從生活細節中一起成長。中央社記者吳家昇攝 111年7月25日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：朱國珍／作家、資深媒體人、著有《Dear小壯丁：手牽手一起走》

主題：親子關係酸甜苦辣

小壯丁離開母親身邊，到花蓮念大學。「妳天天和兒子LINE嗎？」親友問朱國珍的問題，她是怎麼回應的？還有，從小一手帶大的兒子，為何出車禍竟沒第一時間告訴朱國珍，小壯丁的理由是？

大一上學期結束，兒子成績在被當邊緣，天天窩房間玩線上遊戲，連飯都沒什麼在吃，朱國珍首次連名帶姓喊小壯丁：「╳╳╳，你現在打包，1個小時之內離開我視線。」3天後，兒子主動找媽媽，做了哪些事？

孩子作弊，父母的態度應該是……？考零分真的沒關係嗎？同學都買名牌球鞋，朱國珍怎麼回應兒子的想望？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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