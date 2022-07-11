【文化普拉斯S2E15】無時無刻傾聽內心的聲音 吳珮菁用小手「打」造大舞台

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朱宗慶打擊樂團木琴首席吳珮菁（左），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，向主持人邱祖胤（右）現場示範6種打擊樂器的玩法。中央社記者張皓安攝 111年7月11日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：吳珮菁／朱宗慶打擊樂團首席、台北藝術大學專任副教授

主題：舞台人生 音樂劇場

以6支琴槌演奏木琴享譽國際樂壇的吳珮菁，學音樂的歷程比一般人辛苦曲折，從小就熱愛音樂的她，心疼父母為家計奔忙，學樂器盡量挑最不花錢，因此進入草屯國小的節奏樂隊班，「木琴」成為她人生第一個樂器，直到五年級聽見「隔壁家阿姨」的鋼琴聲，為她打開音樂的大千世界……。

「手太小」的吳珮菁彈鋼琴滑音練到都是血，「流手汗」則使她纏帕握琴槌打到掌心皮開肉綻……在音樂這條路上，她是如何一步又一步突破身體的限制，玩出不同樂器的特色？

▶6種打擊樂器的獨特聲音，聽吳珮菁現場演奏。

｜本集重點｜

（01：17）國小的誤解：節奏樂隊=木琴

（05：28）藏大木箱裡的感動：首台鋼琴

（10：41）手太小 練滑音風琴上竟都是血

（13：50）獨立式握法 纏著手帕還能見肉

（16：28）練習是外在功夫：要會聽與感受

（24：39）詮釋樂曲：演奏投入自己才珍貴

（29：26）排水管、蛋沙鈴：現場玩給你聽

（39：43）科技跨國際：疫情讓打擊樂多元

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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