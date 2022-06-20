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【文化普拉斯S2E12】為愛朗讀翻譯小王子 鄭麗君的人生探問

2022/6/20 14:35（6/20 14:36 更新）
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青平台董事長鄭麗君（左），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享五度讀《小王子》而產生不同時期的人生探問。中央社記者郭日曉攝 111年6月20日
青平台董事長鄭麗君（左），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享五度讀《小王子》而產生不同時期的人生探問。中央社記者郭日曉攝 111年6月20日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：鄭麗君／青平台董事長、中華文化總會副會長、文化部前部長

主題：愛讓生命不一樣

五度重讀法國文學名著《小王子》，前文化部長鄭麗君在為孩子唸故事書的過程中，因不同時期閱讀所發出的探問，讓她重新思考人生的課題，深刻體悟面對挑戰，必須永保天真、善良且純真的心，唯有「愛」能讓生命不一樣。

故事中的主角小王子，遊歷各星球的過程中，看見大人世界的荒謬與怪誕：國王、酒鬼、生意人、飛行員、狐狸與點燈人……，在人們為自己架設的牢籠中，重新了解控制與擁有的意義，以及如何應對外在環境給予人性的限制，不成為迷失其中的大人。

人生要追求物質背後的價值，鄭麗君與小王子的交會，「彷彿也跟自己重新相遇」。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤開場音樂演奏：邱景珩

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