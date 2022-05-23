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中央社好POD2/138

【文化普拉斯S2E08】聽嚴俊傑在鋼琴上談情說愛的3種方法

2022/5/23 14:33（5/23 14:45 更新）
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鋼琴家嚴俊傑應邀參加中央社Podcast節目「文化普拉斯」，分享樂曲音符下的愛情故事。中央社記者王飛華攝 111年5月23日
鋼琴家嚴俊傑應邀參加中央社Podcast節目「文化普拉斯」，分享樂曲音符下的愛情故事。中央社記者王飛華攝 111年5月23日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：嚴俊傑／鋼琴家、師大音樂系專任副教授

主題：彈好琴要傾聽內在的聲音

跟著柴可夫斯基大賽金牌得主Vladimir Krainev學10年琴，嚴俊傑的這位在德國俄籍老師，一堂課中會彈55分鐘的琴，學生彈他也彈，抽很兇的菸，等到一首曲盡，他會和學生比一個「5」，然後說……。

對嚴俊傑而言，一頁樂譜，會像顆種子在身體中成長，吃下它後，用心智豢養，它會隨時間慢慢長出不同的模樣。耳朵也是有度數，近聽遠聽不一樣，你知道彈琴時，「身體、心靈、理智，哪一個最重要？」

為什麼升F小調會被稱為「黑暗小調」？「克拉拉即興曲」、「舒曼變奏曲」與「布拉姆斯第二號奏鳴曲」又是怎麼創作出來的？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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▶相關新聞：https://reurl.cc/LmlgD7
▶節目全影片：https://youtu.be/59HGawJ399g

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