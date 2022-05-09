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【文化普拉斯S2E06】練肖話、鬥嘴鼓 鄭順聰如何升級台語2.0

2022/5/9 14:48（5/9 14:59 更新）
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作家鄭順聰（左）上中央社好POD分享學台語的訣竅，讓台語走現代生活。中央社記者裴禛攝 110年5月9日
作家鄭順聰（左）上中央社好POD分享學台語的訣竅，讓台語走現代生活。中央社記者裴禛攝 110年5月9日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：鄭順聰／台文作家、著有《台語好日子：學台語的第一本書》、《台語心花開：學台語超入門》

主題：讓台語走現代生活

想挑戰「全台語」Podcast，這集你一定不能錯過。台文作家鄭順聰新書用50篇文章教你「學台語超入門」，訣竅在哪？節目仔細聽就有解答。包括教小朋友學台語，要「練肖話」、「鬥嘴鼓」，找不到如何翻成台語的「話」，那就「自創新詞」。

如果用台語說禮俗，說字形字義，你甘聽嘸？同樣是「粥」，他們為何唸得不一樣？來和鄭順聰一起腦筋急轉彎，為何「鹿港腔」讓人怕怕？哪句話一講，3秒辨識出你是台南府城人？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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▶相關新聞：https://reurl.cc/7Dj3nN
▶節目全影片：https://youtu.be/4NDegv0xPVE

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