【文化普拉斯S2E07】側耳傾聽人生的失敗與挫折 沈發惠的翻譯哲學
2022/5/16 16:38（5/16 16:51 更新）
立委、翻譯作家沈發惠上中央社好POD分享從事翻譯的斜槓人生。中央社記者王騰毅攝 110年5月16日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：沈發惠／立委、翻譯作家，譯有《王城的護衛者》
主題：從歷史看政權更迭
國中陪伴父親看時代劇的沈發惠，當時就開始對日本的過去產生好奇，卻發現學校課本都不教歷史。為了填滿內心的渴望，他高中看漫畫、大學買小說，卻發現各家出版社翻譯參差不齊，尤其是當年政壇、商界與運動圈都追「德川家康」時，他激動地帶回一整套26集，卻只鬱悶的看完3集……，為什麼？
癡迷於司馬遼太郎作品的沈發惠，在閱讀查找字典的過程中，開啟了「翻譯」的斜槓人生。在他眼中，日本歷史小說或大河劇，最有興趣的兩個時期是戰國與幕末，因為……。
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩
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