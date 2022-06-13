【文化普拉斯S2E11】解開余英時的政治評論密碼 顏擇雅話說從頭

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雅言文化創辦人顏擇雅（左）受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享，在1999年她如何因1本書而與余英時夫婦結緣。中央社記者張皓安攝 111年6月13日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：顏擇雅／雅言文化創辦人、出版家、翻譯家，曾獲梁實秋翻譯獎

主題：余英時走的只是肉身

歷史家余英時離世，除了自傳與回憶錄，他散落於各報章雜誌的政治評論，蘊含了他對於當代民主的觀察與透視——《余英時評政治現實》就是凝聚他最重要的精神，尤其是余英時對中國與香港兩地的擔憂。

出版家顏擇雅「站在讀者角度」編纂彙整，從2018年的「最後見解」起頭，以「六四之後與之前」作為書籍骨幹，而在其中安插了「香港於九七前後」的變局鋪陳轉折，最後以稍早的作品「待從頭，收拾舊山河」做為收尾。

然而，其中最特別的一篇「一位母親的來信附錄」，則是以慰余英時在天之靈的情懷，讓他能與母親書中團聚。

為什麼余英時會強調，中國共產黨邪惡的不是意識形態，而是體制？六四對余英時影響深遠，量變總有質變的一天指的是？21世紀如何成為中國知識人贖罪的世紀？言論自由變成共產黨的武器，捍衛民主自由的台灣，最不能忽視的關鍵點是？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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