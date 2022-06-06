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【文化普拉斯S2E10】以寫實穿透人際 吳念真的台劇狂想曲

2022/6/6 14:33（6/6 14:36 更新）
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導演吳念真（左）與作家劉克襄（右）同台開講，以書籍「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台劇幕前幕後的故事。中央社記者鄭清元攝 111年6月6日
導演吳念真（左）與作家劉克襄（右）同台開講，以書籍「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台劇幕前幕後的故事。中央社記者鄭清元攝 111年6月6日
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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家
與談人：吳念真／導演、編劇、三金得主

主題：找回困境下的雄心

「做戲」不是一個人的事，觀眾總關注誰是導演？誰是演員？卻很少有人在討論攝影、美術指導或服裝設計是誰？然而，台灣電影目前最欠缺的兩個角色——卻是製片與法務，為什麼？

你知道「輔導金」怎麼來的嗎？台灣電影近幾年又為何鮮少出現在國際四大影展上？我們的處境，像在無限黑暗之中，捕捉到從門縫透進的一線之光，剛好看見外面世界的明亮，卻仍無法掙脫困窘之境。

戲的形成是整個時代的記憶，在世代交替、環境丕變的當下，年輕一代缺乏創作的情感，與生命共同的經歷，而「越在地越國際」，卻必須在「以寫實穿透人際」的基礎下，才能發揮其影響力，如何與群眾連結產生共鳴，將會是內容面向中最大的考驗。這一集，以新書「做戲的人－新台劇在路上」為起點，聽導演吳念真及作家劉克襄同台開講，暢談台劇幕前幕後的故事。

後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：張智彥、黃大維、吳昇鴻
照片：鄭清元 | 剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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▶「文化普拉斯」圈粉：facebook.com/poserordady
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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