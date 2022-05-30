【文化普拉斯S2E09】揭露毛邦初軍購秘案幕後 王駿如何以實寫虛

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資深媒體人王駿（右）以視訊方式錄製中央社Podcast節目「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（左）分享他如何抽絲剝繭揭露「毛邦初軍購秘案」幕後。

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：王駿／資深媒體人、著有《1951全面追緝：軍購‧密帳‧叛逃者》

主題：風雨飄搖的1950年

在前總統李登輝任內，卸下行政院長轉任總統府資政的俞國華，委由當時的《工商時報》記者王駿撰寫回憶錄，有3段秘辛被點名不能曝光，而在俞國華過世後的20年，王駿先以小說方式曝光《十信風暴：台灣史上最大金融弊案》，爬梳幕後脈絡；隔了2年，再度揭露空軍副總司令、「強人總統」元配毛福梅娘家的姪子——「毛邦初案」。

這場1950年在美國掀起的政治龍捲風，層面之廣涉及軍購金流、外交密帳與「台灣陷落不可避免」的局勢驟變，冰山之下的真相如何？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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