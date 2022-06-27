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【文化普拉斯S2E13】尋找香港的無限可能 張潔平在西門町打造「飛地」

2022/6/27 15:35（6/27 15:37 更新）
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飛地書店店長張潔平（左），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享她接手西門町獨立書店，打造「飛地」的過程。中央社記者郭日曉攝 111年6月20日
飛地書店店長張潔平（左），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享她接手西門町獨立書店，打造「飛地」的過程。中央社記者郭日曉攝 111年6月20日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：張潔平／飛地書店店長、《Matters》創辦人、曾任《端傳媒》總編輯

主題：我在，香港在

一家在西門町西本願寺巷弄間的獨立書店，一位拔著自己頭髮從泥巴中拎起來的店長，一場2019年從香港如水般擴散蟄伏的運動，這些機緣巧合，以書為媒介，成為一種具未來性的社群連結——飛地。

「你是哪裡人？」除了國別、地域外，還有別的框架理解這個世界嗎？若從「科技」這個角度下手，你會發現，人們竟失去了在真實世界的身分，像奴隸般束手無策，不思考與主張自己的權利。

在張潔平所爬梳的脈絡中，她除了開啟對數位公共生活的討論，也嘗試讓「飛地」脫離現實政治的概念。「台灣不是飛地，飛地是屬於台灣的。」現下把自己定位在新的初來者，張潔平希望移民與本土，能在飛地交流。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤開場音樂演奏：邱景珩

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