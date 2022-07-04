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【文化普拉斯S2E14】把印度都活過一遍 孟買春秋的那些「朋友們」

2022/7/4 14:57（7/4 15:09 更新）
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作家孟買春秋（左）受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享她見識到印度嚴苛的階級制度後，如何融入當地生活。中央社記者王騰毅攝 111年7月4日
作家孟買春秋（左）受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享她見識到印度嚴苛的階級制度後，如何融入當地生活。中央社記者王騰毅攝 111年7月4日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：孟買春秋（Joyce）／作家、路透社前記者，著有《孟買春秋：史密斯夫婦樂活印度》

主題：異鄉人與自己人

Joyce曾是路透社記者，在「派駐新加坡」指令抵達時，曾一度猶豫而赴印度找朋友散心，那趟旅遊成了「孟買春秋」這個角色開場的序曲——她日後在新加坡遇上了生命中的另一半，機緣巧合兩度旅居印度。

在孟買住了4年，Joyce見識到印度社會嚴苛的「階級制度」，在與這些聘僱來幫傭的「朋友們」相處過程中，她更意識到不該用外來者的視角看「雇傭」這件事，好比讓自己家的幫傭早點回家，卻造成附近鄰居困擾，她開始思考怎麼平衡這種關係。「20盒蠟筆」則讓她警醒，該在自己的能力範圍中行善。

在Joyce居住的大樓裡，有印度獨立前的土皇帝——伊斯蘭王子，和塔塔集團第二順位繼承人，她不小心參加了鑽石家族的3場婚禮，賽馬場牆內是耀眼的奢華，而牆外則是衣衫襤褸的滿街乞丐。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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