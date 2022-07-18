【文化普拉斯S2E16】一部小說破一件台灣懸案 張國立的叛逆青春很有事

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作家張國立（左），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，和主持人邱祖胤（右）分享，他如何將記者生涯未破的懸案書寫成小說。中央社記者趙世勳攝 111年7月18日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：張國立／作家、資深媒體人、《時報周刊》前社長

主題：小說家在現場

3台電腦、3本筆記與貼滿牆面的便條紙，散落在記憶中各個角落的線索，串連成超過40本個人著作，張國立將記者生涯未破的懸案，人生中錯過的美好遺憾，以真實的虛構撰寫成冊，在小說中實現夢想。

念大學時碰到的一樁匪諜案、遺失所有資料的尹清楓命案、爭議未休的兩顆子彈槍擊案……接近真相的道路上，是一堵又一堵包圍著探尋者的牆，「我一直認為政治叫虛構的真實，明明應該告訴你真實的事情，卻是假的；小說是真實的虛構，明明是虛構的，可是寫出來都是真的」。

「記者必須到現場，不然文字是沒有感覺的。」張國立寫五營將軍時，發生了什麼事讓他直奔台南？他的競爭對手竟是海明威與村上春樹？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 |文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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