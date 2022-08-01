【文化普拉斯S2E18】動漫是國家力量的展現 賴品妤在Cosplay戰鬥路上

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才在第21屆動漫博覽會Cos蘿莉塔的立委賴品妤（左），隔天受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，主持人邱祖胤（右）特別Cos美少女戰士，來聽她分享Coser這條路。中央社記者裴禛攝 111年8月1日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：賴品妤／立法委員

主題：與動漫迷有約

阿公阿嬤帶大的賴品妤，媽媽是哈日族，在台灣社會早年還把漫畫當「教壞孩子」的讀物時，她倘佯其中恣意吸收養分，幼稚園就受兩部作品啟蒙性別意識，它們分別是……。而令賴品妤瘋狂迷上的初戀，則是《獵人》中的奇犽，猜猜她怎麼與自己的偶像相處？

賴品妤國中首次Cosplay的角色，是《鋼之鍊金術師》中的「羅伊‧馬斯坦古」上校，你知道她是如何找到合適店家，並自畫細部分解圖，做出第一套Cos服嗎？這花了賴品妤多少錢？而第一個外拍的場次，也是同好們共同的記憶在……。

台灣市場真的太小，不比上中國嗎？公廣集團能不能優先給時段播國人作品？民間公司有信心相挺嗎？台漫的產業鏈又串到哪裡了？賴品妤認為，動漫不只是娛樂，「它是文化重新建構，最終是國家力量的展現」。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 |文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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