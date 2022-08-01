更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/184
首頁 / 文化

【文化普拉斯S2E18】動漫是國家力量的展現 賴品妤在Cosplay戰鬥路上

2022/8/1 14:57（8/1 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
才在第21屆動漫博覽會Cos蘿莉塔的立委賴品妤（左），隔天受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，主持人邱祖胤（右）特別Cos美少女戰士，來聽她分享Coser這條路。中央社記者裴禛攝 111年8月1日
才在第21屆動漫博覽會Cos蘿莉塔的立委賴品妤（左），隔天受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，主持人邱祖胤（右）特別Cos美少女戰士，來聽她分享Coser這條路。中央社記者裴禛攝 111年8月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：賴品妤／立法委員

主題：與動漫迷有約

阿公阿嬤帶大的賴品妤，媽媽是哈日族，在台灣社會早年還把漫畫當「教壞孩子」的讀物時，她倘佯其中恣意吸收養分，幼稚園就受兩部作品啟蒙性別意識，它們分別是……。而令賴品妤瘋狂迷上的初戀，則是《獵人》中的奇犽，猜猜她怎麼與自己的偶像相處？

賴品妤國中首次Cosplay的角色，是《鋼之鍊金術師》中的「羅伊‧馬斯坦古」上校，你知道她是如何找到合適店家，並自畫細部分解圖，做出第一套Cos服嗎？這花了賴品妤多少錢？而第一個外拍的場次，也是同好們共同的記憶在……。

台灣市場真的太小，不比上中國嗎？公廣集團能不能優先給時段播國人作品？民間公司有信心相挺嗎？台漫的產業鏈又串到哪裡了？賴品妤認為，動漫不只是娛樂，「它是文化重新建構，最終是國家力量的展現」。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶節目全影片：https://youtu.be/OV1xzQ3mHIg
▶漫博相關報導：https://reurl.cc/ERzxEK
▶「文化普拉斯」圈粉：facebook.com/poserordady
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【文化普拉斯S2E17】用心經營生活小細節 朱國珍與親愛的小壯丁一起成長【文化普拉斯S2E16】一部小說破一件台灣懸案 張國立的叛逆青春很有事【文化普拉斯S2E15】無時無刻傾聽內心的聲音 吳珮菁用小手「打」造大舞台【文化普拉斯S2E14】把印度都活過一遍 孟買春秋的那些「朋友們」【文化普拉斯S2E13】尋找香港的無限可能 張潔平在西門町打造「飛地」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【空中小客廳S2E18-2】周慕姿談創傷：我以前習慣滿足別人需求 一直做output是痛苦的