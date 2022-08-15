【文化普拉斯S2E20】吶喊搖滾、狂飆青春 張鐵志用叛逆書寫未來
2022/8/15 14:36（8/15 14:41 更新）
《VERSE》雜誌社長張鐵志（右），受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（左）分享他對搖滾樂的火，如何從反抗變創造。中央社記者張皓安攝 111年8月15日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：張鐵志／《VERSE》雜誌社長兼總編輯、文化評論家，著有《未來還沒被書寫：搖滾樂及其所創造的》
主題：從搖滾樂出發的文藝復興運動
18年前，張鐵志以一本《聲音與憤怒：搖滾樂可能改變世界嗎？》，爬梳搖滾樂史，探討搖滾樂如何與政治鬥爭、對抗體制，震撼整個社會，他關注勞工、人權、性別與環境議題，2004年的張鐵志，是一名憤青。
搖滾樂帶給張鐵志的火，一直燃燒於心，未曾熄滅，2022年的《未來還沒被書寫：搖滾樂及其所創造的》，經過歲月淘洗，昔日的反抗已昇華為創造，他用13個經典人物，闡述他們挑戰既有規則、創造新可能性、從邊緣成為主流的故事，就像是串起音樂與文學的巴布狄倫、搖滾樂中永遠的男人李歐納柯恩，或是華麗的革命者大衛鮑伊，他們是如何用搖滾樂拯救自己，也拯救了不同時代的青年。
創辦《VERSE》雜誌2年，對張鐵志而言，又是一場怎麼樣的冒險？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩
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