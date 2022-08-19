【空中小客廳S2E21】國片推手王師：講好台灣人的故事 自我身分認同很關鍵
主持人：張若瑤
與談人：王師／電影行銷公司「牽猴子」共同創辦人
主題：人生如戲，「戲」賣的是什麼？
金山南路與信義路交叉口的「寶宮戲院」、南昌路2段與和平西路1段交叉口的「明星戲院」，以及羅斯福路上台電大樓對面的「大世紀戲院」，這3處已消失的據點，藏有王師記憶中的《小精靈》、《七寶奇謀》，以及造成萬人空巷的《好小子》……電影在1980年代初期，是一種帶有儀式感的家庭活動。
除了娛樂功能外，電影還是一種能打開人類想像力的工具，「不過，未來值得進戲院看的電影，可能會越來越兩極化……中型電影消失了」。電影的型態將如何演變？
稱自己為「工商型文藝青年」的王師認為，他樂於把「文藝當一門生意」，享受通俗電影的製作過程，不會硬把冷僻喜好強加觀眾身上，「我最新學習的領域，是擔任好監製的角色……」。中國走一遭，王師的結論竟是「經歷了能力的極限」？
過去每10年算一個新世代，現在隔3年就有不同視野，如何不被時代淘汰？台灣電影與觀眾的關係又是什麼？「台灣將來有了自己的經濟成就，逐漸拓展的外交空間，自我身份認同影響我們能否講好屬於台灣人故事………。」王師的好故事標準是「讓左鄰右舍、爸爸媽媽都看懂」？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 ｜文字：張若瑤
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