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【空中小客廳S2E17-1】時間的女兒Hazel：創作人別狂追流量 Podcast圈值得有更多獎項

2022/7/22 15:31
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「時間的女兒：八卦歷史」Podcast節目主持人Hazel（左），日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，她如何不靠親友團支援而累積粉絲。中央社記者鄭清元攝 111年7月22日
「時間的女兒：八卦歷史」Podcast節目主持人Hazel（左），日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，她如何不靠親友團支援而累積粉絲。中央社記者鄭清元攝 111年7月22日
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主持人：張若瑤
與談人：Hazel／「時間的女兒：八卦歷史」主持人、《聯合報》繽紛版「很久很久以前」專欄作家、2022年KKBOX-Podcast風雲榜的「年度最佳新進節目」與「年度最佳節目」得主

主題：為何大家都愛聽歷史軼聞（八卦）

一位戴墨鏡的長髮女孩Hazel，在今年2月以「時間的女兒：八卦歷史」抱走KKBOX的Podcast風雲榜兩大獎，在此之前她完全沒有新媒體經驗，抱持著一股喜愛歷史的熱情，Hazel自2021年1月踏入Podcast圈才剛好超過1年。也正因「全素人」的身分，她一開始就把自己定位為不露臉的「配角」，默默訂下至少要完成30集的目標。

「做Podcast能當飯吃嗎？」Hazel靠粉絲的捐贈，前幾個月只領到「基本工資」勉強餬口，沒揪親友團捧場，也沒花錢在社群買廣告的她，7個月竟累積破千萬下載次數，11個月登上Apple Podcast台灣區「熱門節目排行榜」第1名。「新進創作人不要一開始就瘋狂追求流量……」為何Hazel這樣說？

剛開始，Hazel參考許多國外數據規劃內容，包括「最佳收聽時間長度」，但畫了框反而做不出自己特色，再加上有些故事半小時說不完，於是她的節目越做越長，除了「神隊友」另一半幫忙剪接外，選主題、找資料、將生澀的內容口語化、找事件相關的圖片、回聽眾留言、寫節目摘要、弄社群貼文等，都是Hazel一手操辦，這其中最讓她「心累」的是……？

國中時期的Hazel著迷金庸，而同班同學都在熱議偶像劇《流星花園》，顯得格格不入的她，常常會覺得自己很孤獨，……Hazel特別和喜歡她節目的爸媽們喊話，提醒他們注意……。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤

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