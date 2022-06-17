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【空中小客廳S2E12】文策院盧俊偉：讓產業生態圈物種多元 國家投資是工具不是目的

2022/6/17 17:48（6/17 17:52 更新）
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文策院副院長盧俊偉（左）和主持人張若瑤（右）分享，從魚市場如何觀察社會經濟的轉變。中央社記者孫仲達攝 111年6月16日
文策院副院長盧俊偉（左）和主持人張若瑤（右）分享，從魚市場如何觀察社會經濟的轉變。中央社記者孫仲達攝 111年6月16日
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主持人：張若瑤
與談人：盧俊偉／文策院副院長、國安基金委員、兆豐金控前獨董

主題：從小市場到大市場

不管任何行業，都需要面對最現實的考驗——市場。家族早年在台中葫蘆墩圳市場賣魚，盧俊偉從小看遍人生百態，「喊價」老是喊輸哥哥的他，卻從不同時間點的來客差異，觀察出社會經濟的縮影——從製造業蓬勃、工廠大量外移中國，到人力短缺引進外籍移工。

「小時候台中很多工廠，是包三餐的，會一袋一袋買不太貴的魚給長工吃；10年後，工廠沒了，出現的幾乎是上班族與小家庭，要幫他們把魚殺好；又過10年，愛吃蝦的外籍移工卻變消費主力了」。

不想接手父親魚攤的他，唸了中文系後，茫茫然的想轉入商學院，卻因修了一堂「台灣通史」課，下定決心踏進政治領域，甚至延畢1年讀完圖書館中幾乎所有社會科學的書……那堂課說了什麼，讓盧俊偉悟徹，「人生被政治結構宰制著，想知道到底是什麼人在玩我？」

唸政治卻又投身金融業，這中間出現了什麼轉折？金融情報網怎麼運作？「金控黑名單」的盲點在哪？而盧俊偉願從做金融圈研究跳轉文化界，竟是因「法主公」給了他「2聖茭」？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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