【空中小客廳S2E15-1｜我們的魔幻時代】雄獅黃信川：學美術懂布局 說話與畫畫是父親和我之間的關係

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雄獅旅遊董事總經理黃信川（左）受邀參加中央社好Pod節目「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享人生未盡之夢，希望退休後辦油畫展。中央社記者張皓安攝 111年7月8日

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■「我們的魔幻時代」系列專題五：（觀旅篇）「慢」是未來生活價值

主持人：張若瑤

與談人：黃信川／雄獅旅遊董事總經理

主題：生活，怎麼玩

「少說話多畫畫！」這一聲來自師長的喝斥，成為黃信川人生一體兩面的註解。你可能不知道，在鏡頭前、在教室裡、在講台上，總是口若懸河的雄獅總經理黃信川，念書時期學得是美術設計，靠畫畫為生的他，出社會開廣告公司有成，卻放棄夢想走入觀光旅遊業當導遊，……「畫畫與說話」皆來自父親的牽引，也是他留給黃信川最豐厚的遺產。

台灣開放日本人來觀光，黃信川的父親黃木龍是國內第一個接團者，「我印象中的旅遊，是爸爸常常不在家」，手牽手在家門前的巷口「等路」，已是黃家三兄弟生活中的一部分，「蘭嶼派出所旁兩邊的樹都會綁繩子，上面掛滿居民的衣服和丁字褲……」。父親口中源源不絕的異國與鄉土風情，鋪陳了黃信川對生活的態度，遇上挑戰與挫折，他的心境有如床頭燈的鏈條，切換收放都在「拉一下」的動作間。

厲害的帶團者，拿起麥克風就能影響旅客一輩子，「知識就是力量，服務能增加他人的想像力」，為何一首歌的教唱竟能布局整趟旅程？

後製團隊：中央社

影音中心剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」；6月聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值」。

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