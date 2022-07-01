更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
首頁 / 文化
中央社好POD
首頁 / 文化

【空中小客廳S2E14-1】音樂人許常德：我很怕痛 遇到背叛第一時間認賠

2022/7/1 19:15（7/1 19:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
資深音樂人許常德（左）受邀參加中央社好Pod節目「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享自己的初戀故事，他曾暗戀女同學一學期都沒有告白。中央社記者裴禎攝 111年7月1日
資深音樂人許常德（左）受邀參加中央社好Pod節目「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享自己的初戀故事，他曾暗戀女同學一學期都沒有告白。中央社記者裴禎攝 111年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤
與談人：許常德／資深音樂人、作家

主題：愛的QA，為誰解答？

「寫情歌就懂愛情？」從作詞人變回信者，甚至成為許多人眼中的兩性專家，許常德秉持著不論求助者「是非對錯」的視角，累積13年「1日1信」為愛解答的厚度，這一切是怎麼開始的？他在陌生人的真實經歷中，體悟一份關係中的硬道理，「期待回報的人都在地獄裡，因為這種期待是分分秒秒增加強度的」。

許常德在2000年唱片業最景氣之時，遭遇身邊好友的背叛，他卻連原因都沒問就直接放下，「我很怕痛，必須第一時間跳開」，不想說服自己勇敢堅強，許常德認為那是在養大痛苦的能量。那一年發生了什麼事？

告白=輸？這是一則大學生的暗戀故事，從默默守候開始，在那個女孩租屋處對面的電線桿旁、綠色垃圾桶後，許常德日日等待窗邊一抹燈火閃動，卻從未讓她知道，「愛情就是這種感覺」。酸甜青澀的「初戀」，讓許常德做了哪些不可思議的舉動？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 ｜ 文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶專訪新聞：https://reurl.cc/8omXn4
▶聽完上集別錯過下集：https://reurl.cc/2ZRGA9
▶上集節目全影片：https://youtu.be/Ycogr1mcIJk
▶下集節目全影片：https://youtu.be/ewovA4rs3WQ

▶「空中小客廳」IG圈粉：instagram.com/yauyau531/
▶「空中小客廳」FB圈粉：facebook.com/yauyauroom
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【空中小客廳S2E13-1】黃欽勇看半導體未來：台灣年輕人醒過來 現在該我們的時代【空中小客廳S2E12】文策院盧俊偉：讓產業生態圈物種多元 國家投資是工具不是目的【空中小客廳S2E11-1｜我們的魔幻時代】小兒科醫師黃瑽寧：疫情讓我資訊焦慮 沒renew心會慌【空中小客廳S2E10】台數科董事長廖紫岑：成功是把失敗當墊腳石 像打不死的蟑螂【空中小客廳S2E09】柏楊長子郭本城：父親是生命中 讓我留下註記的過客
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事S2E18｜LGBT的困境與微光：印度篇】險被開腦勇出櫃 印度王子不愛公主挺同志