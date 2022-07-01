【空中小客廳S2E14-1】音樂人許常德：我很怕痛 遇到背叛第一時間認賠

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資深音樂人許常德（左）受邀參加中央社好Pod節目「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享自己的初戀故事，他曾暗戀女同學一學期都沒有告白。中央社記者裴禎攝 111年7月1日

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主持人：張若瑤

與談人：許常德／資深音樂人、作家



主題：愛的QA，為誰解答？

「寫情歌就懂愛情？」從作詞人變回信者，甚至成為許多人眼中的兩性專家，許常德秉持著不論求助者「是非對錯」的視角，累積13年「1日1信」為愛解答的厚度，這一切是怎麼開始的？他在陌生人的真實經歷中，體悟一份關係中的硬道理，「期待回報的人都在地獄裡，因為這種期待是分分秒秒增加強度的」。

許常德在2000年唱片業最景氣之時，遭遇身邊好友的背叛，他卻連原因都沒問就直接放下，「我很怕痛，必須第一時間跳開」，不想說服自己勇敢堅強，許常德認為那是在養大痛苦的能量。那一年發生了什麼事？

告白=輸？這是一則大學生的暗戀故事，從默默守候開始，在那個女孩租屋處對面的電線桿旁、綠色垃圾桶後，許常德日日等待窗邊一抹燈火閃動，卻從未讓她知道，「愛情就是這種感覺」。酸甜青澀的「初戀」，讓許常德做了哪些不可思議的舉動？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯 ｜ 文字：張若瑤

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