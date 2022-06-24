【空中小客廳S2E13-1】黃欽勇看半導體未來：台灣年輕人醒過來 現在該我們的時代

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「DIGITIMES電子時報」社長黃欽勇（左），和主持人張若瑤（右）分享，從台灣電子業如何展開美好的時代。中央社記者洪凰鈞攝 111年6月24日

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主持人：張若瑤

與談人：黃欽勇／《電子時報》社長、資策會第4任MIC主任

主題：見證時代的興衰與變遷

若非置身資訊科技產業中，可能很少聽聞過「黃欽勇」這個名字，他是第一代科技人，在台灣「PC元年」1985年，成為首批派遣到美國顧問公司學習分析市場資料的研究員；後來他加入資策會1984年創辦的「資訊市場中心」（2009年升格MIC「產業情報研究所」），成為第4任MIC主任。

某天，宏碁創辦人施正榮問黃欽勇：「你要不要出來創業？」自此他跨足媒體業，出版只給會員看的報紙，這些會員包括：聯華神通苗豐強、台積電張忠謀、光電協進會邰中和、工研院的胡定華、鴻海郭台銘、華碩施崇棠與緯創林憲銘，幾乎都是台灣第一屆創業家，……集合全台高知識份子之力的《電子時報》卻虧了13年才損益兩平，這之間黃欽勇經歷了什麼？

「全世界所有國家，最了解電子業的是台灣人。」這幾年的G2貿易戰，反讓黃欽勇認為台灣有優勢，只要用對戰略，未來將是「台灣電子業」的黃金10年，「年輕人不要躺平，快醒過來，現在該我們的時代」。

2008年面臨金融海嘯，卻大規模擴張，靠危機入市並奠定全球領頭羊地位的兩間半導體公司是……？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯 ｜‧文字：張若瑤

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