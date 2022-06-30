台積電全球員工薪酬中位數206萬元 魏哲家是194倍

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台積電去年全球員工總體薪酬的中位數約新台幣206萬元，總裁魏哲家（圖）的薪酬約為中位數的194倍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠台積電今天公布110年度永續報告書，揭露去年全球員工總體薪酬的中位數約新台幣206萬元，總裁魏哲家的薪酬約為中位數的194倍。

台積電在110年度永續報告書中表示，隨著全球半導體產業蓬勃發展，近年來台積電更加快速成長。配合全球客戶需求，除了在台灣持續深耕先進技術、擴建產能，在美國、大陸、日本等海外地區的建廠亦同步展開，並投注心力招募、培育、留任全球人才。

台積電指出，公司整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣地區新進碩士畢業工程師為例，110年度平均整體薪酬高於200萬元；直接員工110年度平均整體薪酬高於100萬元，每月平均收入約當台灣基本工資的4倍。

台積電表示，110年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約206萬元，與魏哲家總體薪酬相較約為1比194。

台積電強調，將提供員工優質的工作機會，包括有競爭力的整體薪酬、優於法令的福利制度、安全與健康的工作環境，以期提升員工敬業度與對公司的歸屬感，確保持續吸引與留任豐富的人才資源，支持長期成長需求。

據統計，台積電110年全球共進用1萬2683名新進員工，截至110年底，全球共計6萬5152位員工。為促進人才多元化、廣納特殊專業人才，台積電持續在全球招募海外菁英。

除持續與美國麻省理工學院、史丹佛大學、加州大學柏克萊分校、日本東京大學等國際頂尖大學密切合作，透過共同規劃研究專案培養尖端研究生，同時提早接觸優秀學子，以利未來延攬加入台積電。

台積電表示，針對有經驗的半導體人才，除了美國重點城市，招募範圍亦擴及印度、加拿大、日本與歐洲。

台積電指出，110年迎接600餘位美國亞利桑那州廠新進員工赴晶圓18廠接受為期18個月的訓練，特別推出「員工協助方案」，協助受訓員工能夠更穩定適應在台工作與生活。

在受訓員工抵台前，台積電安排熟悉美國文化的資深心理師提供線上溝通與心理建設課程，包括3個場次的文化適應講座、118人次參與焦點團體活動、62人次使用個別心理諮商服務，以期降低文化衝擊。

台積電表示，受訓員工入境隔離檢疫期間，提供專人定期關懷與運動器材，鼓勵維持身心平衡，並由健康中心專業人員提供全天候的健康諮詢與就醫協助。

為增加對員工平衡家庭照顧需求的支持，台積電指出，自111年起於台灣廠區推出「台積寶寶茁壯計畫」，每位台積寶寶生育補助由1000元增為1萬元，女性員工有薪產假由法定8週延長為12週，員工逢配偶懷孕至新生兒出生1年內給予10天陪產親職假。

此外，台積電還新增假日科普營隊，提供適合親子共同參加的主題活動，增進員工與家人的互動與情感。

為確保健康的人才移動及長期成長需求，台積電確信員工離職率應維持在5%至10%的健康範圍。110年離職率為6.8%，高於109年的5.3%，台積電指出，除近年來高科技產業快速成長，人才市場競爭激烈，流動加速，110年招募量較前幾年顯著增加，新人離職率增至17.6%，都是影響因素。（編輯：張均懋）1110630