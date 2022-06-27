用電大戶電價漲15% 台積電拚再生能源、機械業怨漲太多

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經濟部電價費率審議會27日決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。圖為台北市社子島的高壓電塔。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日

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（中央社記者鍾榮峰台北27電）電價調漲定案，7月1日起產業用電大戶漲15%。台積電表示，綠色製造積極落實節能減碳，長期目標100%使用再生能源；工具機公會呼籲電價要穩定，補貼措施要合理，電價成本計算要公開透明。

機械公會則坦言，這次電價調漲幅度「在意料之外」，「真的是漲太多」，不排除有業者表達抗議。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%。

晶圓代工龍頭台積電接受中央社記者電訪指出，台積電致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲接受記者電訪指出，按照使用者付費原則，電價調整「理所當然」，合理調整電價也可有效利用電力資源；不過許文憲表示，電價補貼措施要合理，不能獨厚特定產業。

許文憲也說，電價成本計算要公開透明，台電營運效率要提升，不額外造成負擔浪費資源。

許文憲呼籲，電價應該要穩定，不要一下子大漲，增加廠商業者成本負擔過重。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文接受記者電訪則坦言，這次電價調漲幅度「在意料之外」，業界原先認為若調漲8%就已經很多了，結果還大漲15%，「真的是漲太多」，這將嚴重衝擊機械業的製造成本，不排除有業者表達抗議。（編輯：張良知）1110627

（中央社製圖）