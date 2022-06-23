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半導體生產滿載 5月工業生產連28紅創歷年新高
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漲電價企業要出走？ 王文淵：台灣是個島耶我去哪裡

2022/6/23 15:42（6/23 15:51 更新）
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台塑集團旗下DRAM廠南亞科規劃投資新台幣3000億元，興建一座雙層無塵室新廠，23日上午舉行開工動土典禮，總統蔡英文（前右3）、台塑集團總裁王文淵（前左2）等人出席見證。中央社記者王騰毅攝 111年6月23日
台塑集團旗下DRAM廠南亞科規劃投資新台幣3000億元，興建一座雙層無塵室新廠，23日上午舉行開工動土典禮，總統蔡英文（前右3）、台塑集團總裁王文淵（前左2）等人出席見證。中央社記者王騰毅攝 111年6月23日
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（中央社記者張建中新北23日電）經濟部27日將召開電價審議委員會，傳出可能只漲工業大用戶，台塑企業總裁王文淵今天表示，電價調漲全世界都一樣，至於他會不會因電價漲出走，王文淵則說：「我要去哪裡，台灣是個島耶，我一直走就掉海裡。」

王文淵今天出席南亞科新廠動土典禮，他在受訪時針對電價一事表示，「這是沒辦法的」，原料都漲，企業也要負擔，全世界都一樣。

被問及電價漲幅3%能否接受，會不會太多或太少，王文淵則回說「應該不會吧。」

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由於經濟部將於27日召開電價審議委員會，傳出只漲工業用電大戶，引發部分工商企業人士不滿，工商協進會理事長林伯豐日前受訪表示，若只漲用電大戶，是在處罰企業，企業一定會出走。

王文淵今天被問及企業是否會因電價調漲選擇出走時表示，「我也不知道」，但當媒體追問他是否會出走時，王文淵則說：「我要去哪裡，台灣是個島耶，我一直走就掉海裡。」（編輯：林淑媛）1110623

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