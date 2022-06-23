政院：電價調整應全盤考量燃料成本與民生物價

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（中央社記者賴于榛台北23日電）電價費率審議會將於27日召開，行政院發言人羅秉成今天表示，電價調整應全盤考量燃料成本與民生物價，相信審議委員會衡量各界意見，以及影響電價的因素做出決定，政院將予以尊重。

電價費率審議會將於27日召開，各界皆關注是否調漲電價，環保團體今天上午也到行政院前呼籲，政府應合理調整電價，尤其針對高耗電產業大幅調高電價，才能有效落實節約用電。但工商協進會理事長林伯豐21日也曾指出，若只漲用電大戶，「製造業一定會出走」。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，電價審議委員會今年3月就曾討論是否調整電價，但最後決定觀察俄烏戰爭、國際情勢對燃料成本的相關影響，並未調整電價，並預定3個月內再行開會審議，預計27日召開臨時會討論。

羅秉成說，不可諱言，俄烏戰爭影響國際燃料成本，增加中油、台電財務負擔是不爭的事實，但這只是考量因素之一，民生物價的穩定也須納入，全盤考量。

他表示，相信電價審議委員會衡量各界意見，以及影響電價的因素做出決定，政院將予以尊重。（編輯：郭無患）1110623