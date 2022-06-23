電價有「不得不漲壓力」？經濟部聲明：方案仍未定

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經濟部23日強調，目前未決定電價方案，要由電價費率審議會決定。圖為高雄市鼓山區一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）媒體報導，經濟部長王美花受訪證實電價有「不得不漲壓力」，對此經濟部中午發聲明強調，目前還沒決定電價方案，要由電價費率審議會決定。

電價費率審議會即將於27日召開，面對可能調漲電價的傳聞，王美花今天出席南亞科新廠動土典禮，在會前受訪時說，將考慮燃料成本、中油台電財務壓力與物價穩定等。

不過媒體報導，王美花提到，國內電價有不得不漲的壓力，經濟部特別澄清，王美花於受訪時並未提到國內電價有「不得不漲的壓力」。

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經濟部補充說明，王美花於活動前受訪時表示，台電、中油的財務成本因為國際燃料成本大增，承受相當大的壓力，台電已提出幾個方案，供下週一（27日）召開的電價審議會討論。

就經濟部來說，包括國際燃料成本高漲、中油台電財務成本，以及經濟部要穩定物價、照顧民生等幾個面向一起討論。至於電價方案，經濟部強調目前還沒有決定，要由審議會來做決定。（編輯：潘羿菁）1110623