林伯豐：若政府保障整年不停電 電價漲3%可接受

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）媒體報導，經濟部擬規劃電價從4月1日起最高調漲3%，工商協進會理事長林伯豐今天表示，台灣電價相較其他國家是便宜的，令人憂心的是會缺電、停電，若調漲3%可保障全年供電穩定，可以接受。

工商協進會與亞太商工總會（CACCI）下午舉辦「2022年全球經濟展望及區域經濟整合」國際論壇，林伯豐接受媒體訪問對電價調漲看法。

媒體報導，經濟部將自4月1日起小幅調漲，漲幅最高3%，傾向僅針對用電較多、以出口為導向的製造業調漲，民生及小店家不漲。

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林伯豐認為，台灣的電價相較其他國家是便宜的，令人憂心的是會缺電、停電，廠商擔憂生產線會蒙受損失，「如果漲3%，可以保障整年不缺電，不停電，可以接受，希望一段時間內不要再漲，就這次漲」。

建大工業董事長楊啟仁受訪時坦言，電價上漲肯定會影響生產成本，不過，對廠商來說，可吸收原物料、能源上漲的價格或轉嫁到市場，影響沒有太大，反而是高昂的海運費用，才會影響市場售價。（編輯：潘羿菁）1110315