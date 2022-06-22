電價調漲機率高 台電備妥多方案待6/27拍板

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（中央社記者曾智怡台北22日電）國際燃料價格居高不下，由於台電虧損擴大，電價調漲機率頗高；目前台電已準備多個方案，包含只漲工業等用電大戶、每月用電達700度或1000度住宅等，兼顧緩解財務壓力與民眾物價衝擊，待27日電價審議會拍板決議。

經濟部上午表示，將綜合考量國際燃料價格走勢、台電與中油財務狀況及民生物價影響，相關方案將由審議會機制決定。

國內電價自2018年4月國際能源價格大漲而調漲3%後，截至去年已連7凍漲；今年3月雖遇俄烏戰爭推升燃料價格暴漲，但因無法判定是短期干擾或長期趨勢，電價審議會罕見「暫未決議」，留待6月27日再議。

由於國際燃料價格持續上攀，台電、中油財務狀況岌岌可危，統計台電今年1至4月虧損新台幣469億元，對比去年同期，燃料支出幾乎翻倍，顯見電價調漲壓力大。

據了解，台電在電價審議委員會工作小組提出多個漲幅超過3%方案，委員理解台電成本壓力，請台電考慮物價、通膨影響程度；換言之，如何設計出兼顧平穩物價需求的調漲機制是關鍵。

可行做法之一是只漲工業等用電大戶、住宅每月用電達700度或1000度才漲，但扣除百貨、賣場等內需服務業，因漲價可能助長物價波動；至於調漲百分比，8%甚至更高漲幅都在方案選項之中。

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經濟部官員坦言，台電作為國營事業，深知「漲到不會虧錢」是不可能，如何讓財務槓桿維持在可負荷狀態很重要，需台電精細盤點漲幅與區分調漲對象。

官員提到，台電除面臨能源價格難降壓力，由於獨立發電廠（IPP）和汽電共生購電占台電總電量逾10%，但因國際燃料價格居高不下，業者大量減少發電，衝擊台電調度工作，經濟部日前因此宣布將修訂收購費率上限，均造成台電額外成本負擔。（編輯：張良知）1110622