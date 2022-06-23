南亞科砸3千億蓋廠拚研發 總統：護國神山再加一座

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總統蔡英文23日上午出席「南亞科技新廠開工動土典禮」致詞表示，台灣要邁向疫後正常生活的新階段，不只要持續拚防疫，更要繼續拚經濟，只要中央和地方攜手合作，一定能夠度過挑戰，創造更好的未來。中央社記者王騰毅攝 111年6月23日

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（中央社記者張建中新北23日電）南亞科砸新台幣3000億元蓋新廠，總統蔡英文出席動土典禮時表示，南亞科啟動自主研發10奈米級DRAM技術，是台灣高科技產業強化自主研發能力重要一步，可以說護國神山再加一座，將帶動台灣半導體產業重要發展。

蔡總統說，台灣半導體技術占有世界領先地位，這幾年台灣半導體及高科技產業對全世界供應鏈已經具有不可或缺重要性。

總統表示，台塑集團旗下的南亞科啟動自主研發10奈米級動態隨機存取記憶體（DRAM）技術，代表台塑集團將會邁向DRAM技術自主，這也是台灣高科技產業布局元宇宙商機、強化自主研發能力非常重要的一步，可以說護國神山再加一座。

蔡總統指出，台灣近幾年積極鼓勵投資，不只外資來台、台商回台，本土廠商也加碼投資，這些資金跟產業能量匯集都是展現對台灣經濟的信心，

總統說，南亞科持續深耕台灣，今天南亞科新廠動土，投資3000億元，這些努力將會帶動台灣半導體產業重要發展。

面對2050淨零轉型，蔡總統鼓勵國內大型企業，尤其像台塑集團龍頭企業，能把低碳、零碳挑戰轉化為商機。不僅是製程優化，能源轉換，甚至是再生能源、儲能設備加速投資，都要扮演領頭角色，帶動上、下游供應鏈更進步。

蔡總統表示，去年半導體產值達到4.1兆元，就業人口將近20萬人，半導體產業對台灣經濟有非常重大貢獻。

總統說，近兩年陸續設立6所半導體學院，有系統、有規劃的培育更多高科技人才，也讓產業界更深入參與產學研發，提升人才素質及研發水準，希望未來能把台灣打造成為亞洲半導體先進製程中心，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。

蔡總統表示，全世界都在面臨疫情挑戰下，台灣經濟發展能夠不斷前進，除了要感謝產業界先進的努力，基層第一線醫護人員的努力也是非常重要。

總統說，未來不僅要持續防疫，更要繼續拚經濟，雖然辛苦，但只要中央與地方攜手合作，政府和人民站在一起，正面回應人民需求，協助解決產業問題，一定能夠度過挑戰，創造更好未來。（編輯：潘羿菁）1110623

總統蔡英文（右3）23日上午出席「南亞科技新廠開工動土典禮」，與台塑集團總裁王文淵（右2）、新北市長侯友宜（右1）、經濟部長王美花（左1）等一同進行祝禱及開工動土儀式。中央社記者王騰毅攝 111年6月23日