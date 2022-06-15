電價漲與不漲選擇題 曾文生：考量社會承受程度

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（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部將於月底召開電價審議會，經濟部次長曾文生今天接受網路節目專訪表示，由於國際燃料價格翻倍成長，台電燃料成本劇增，將以社會承受程度、不讓影響範圍擴張，作為電價調整主要考量。

曾文生今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，談及電價議題。

面對工商大老認為電價漲定，曾文生指出，產業生產是反映成本，對台電而言，國際燃料價格成長「不是幾%、幾成，而是幾倍」，單看的話，當然對電價衝擊大，但同時也要考慮對經濟社會穩定的影響，將檢視俄烏戰爭變數為短期或長期因素，最後由月底電價審議委員會決定電價。

觀察國際燃料價格波動，曾文生表示，近期燃煤現貨價格與台電估算「差很多倍」，中油天然氣長約加現貨採購平均價格也「一定超過100%」；整體而言，台電燃料成本和原先估算相比「成長很多」。

曾文生表示，通膨問題現在受世界關注，觀察各國天然氣與柴油價格，台灣依舊低價、電費更是，以2020至2022年來看，全球電力公司幾乎都有漲價，台灣是極少數未作調整國家；後續會視台灣社會如何承受，以及影響範圍不被擴張，作為電價調整主要考量。

他說，「主旋律是（能源交易）市場，變奏才是現在經濟環境狀況」，如何讓衝擊減輕且平順，是目前最重要考慮。

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再者，未來世界發展走向淨零碳排，一定會新增許多投資，以企業永續發展角度，勢必新增綠電，短期價格較高，但長期會更有競爭力；而再生能源發展也須配合電網投資，會直接影響用電成本。

針對漲電價行動可能成為民進黨政治包袱，曾文生表示，對於在野黨如何監督無法評論，而台灣通訊發達，對國際狀況掌握高，和其他國家發展參考對比，「現在找到的例子都是有調整電價」，目前多國電價皆為台灣兩倍，台灣電價便宜程度名列前茅，約前5名以內。（編輯：潘羿菁）1110615