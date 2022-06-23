王美花：全世界電價都在漲 要做合理反映

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電價是否調漲備受關注，經濟部長王美花23日上午出席活動時受訪表示，將考慮燃料成本、中油台電財務壓力與物價穩定等；不過她也強調，全世界電價都在漲，台灣電價在全世界非常低，「我們只是要就整個方向做合理反映」，最終將交由27日電價審議委員會拍板。中央社記者王騰毅攝 111年6月23日

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（中央社記者張建中新北23日電）電價是否調漲備受關注，經濟部長王美花今天表示，將考慮燃料成本、中油台電財務壓力與物價穩定等；不過她強調，全世界電價都在漲，台灣電價在全世界非常低，「我們只是要就整個方向做合理反映」，最終將交由27日審議會拍板。

王美花今天出席南亞科新廠動土典禮，她在會前受訪時說，受俄烏戰爭持續影響，全球燃料價格維持在高點，燃料成本壓力很大，比起去年沒有俄烏戰爭之前的燃料成本漲3、4倍，對台電及中油財務成本造成很大壓力。

王美花表示，台電及中油是國營事業，承受穩定物價的壓力，因而造成比較大虧損，現在已有工作小組召開會議，會提出幾個方案提供下週一（27日）電價審議委員會討論。

就經濟部來講，王美花說，會一起考慮包括國際原料高漲造成台電及中油財務成本、維持物價、照顧民生等因素，最後會由產官學研開會決定。

不過有產業界提到，若只漲用電大戶等於變相懲罰大戶，揚言將出走，對此王美花表示，全世界電價都在漲，因為成本增加很多，目前台灣電價在全世界中是非常低，其他國家只比台灣更貴、更高，「我們只是要就整個方向做合理反映」。

針對美國商會提出白皮書，王美花說，美國商會對政府各項建設都很關切，美國商會也是政府重要諮詢對象。關於供電相關問題，政府在廠商投資之前，都會事先跟廠商做評估，確保供水供電無虞。

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王美花表示，在短期方面，特別在夏天，會特別謹慎調度，供應沒有問題。長期部分，美國商會提到電力韌性的問題，這是正在改革進行的事項，包括電網韌性、搭配再生能源的儲能系統等，最近有非常多措施。如果商會願意的話，會邀請做進一步說明，讓商會更了解政府建設情形

關於邊境開放，王美花說，行政院長蘇貞昌主持擴大會議會跟指揮中心不斷滾動式檢討，經濟部會針對商務需要部分提出相關業界反應，會密集召開會議討論。（編輯：潘羿菁）1110623