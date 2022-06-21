林伯豐：若只漲用電大戶電價 製造業一定出走

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）電價費率審議委員會即將召開，工商協進會理事長林伯豐今天指出，若全面調漲電價，是發電成本問題，但若只漲用電大戶，是在處罰用電大戶，「製造業一定會出走」，受政府處罰，企業就應出走。

工商協進會今天舉辦會員大會以及理監事選舉，即將卸任的理事長林伯豐出席大會，並與接棒新任理事長呼聲高的現任常務監事、台新金控董事長吳東亮攜手進場。

對於即將召開的電價費率審議會，林伯豐在會前受訪表示，台灣的供電、能源政策本應重新檢討，未來天然氣發電占比規劃達到50%，都有違現有的能源政策及淨零排放目標。

至於是否支持調漲電價，林伯豐回應，電價上漲與能源政策有關，但凍漲電價讓台電一直賠本也不是辦法，若要漲電價，應重新考慮能源占比。他認為，公司經營應以不虧損為原則，會因此虧損的企業應檢討成本。

媒體追問，若未來電價僅調漲用電大戶，是否會迫使大企業出走，林伯豐指出，台積電用電量排台灣第一，「台積電外移，政府是否能忍受？」，工業外移對台灣不是好現象。

林伯豐接著說，若只調漲用電大戶電價，製造業一定會出走。他強調，若電價是全面調漲，是因為成本的問題，但只漲用電大戶就是處罰用電大戶，既然企業受政府處罰，「我們就應該出走啦！」

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林伯豐進一步表示，如果電價現在漲3%，台電還是虧損，電價應分階段調漲，如今夏月電價到來，且正此物價通膨的時候，現在還不是調漲的時機。

他認為，核四廠雖已停建，但國外都在興建新核電廠，且核電使用年限都有在進步、增長，政府除應考慮現有核電廠延役，也可考慮興建核電廠以抑制電價。若依賴石化能源，電價還會再上漲，可能影響台灣工業產值與出口。（編輯：潘羿菁）1110621