電價審議會預定27日召開 是否終結連7凍成焦點

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（中央社記者蘇思云台北19日電）電價費率審議會預計6月27日召開，將決議7月電價是否調漲。由於國際能源價格仍處在高原期，台灣物價也已連續3個月超過3%，電價是否終結連7凍，外界高度關注。

今年3月29日電價審議會，經濟部因俄烏戰事導致燃料價格波動劇烈，無法判定為短期或長期因素，破天荒未做出電價調整決定，當時決定以未來2到3個月作為觀察期，等能源價格趨穩後再召開會議。

不過，近期國際能源價格仍在高檔，台電今年1至4月虧損新台幣469億元，對比去年同期，燃料支出幾乎翻倍；供應台電天然氣的中油也苦不堪言，今年前4個月，光是天然氣就吸收738億元，加計汽油、柴油、桶裝瓦斯共吸收達868億元，累積虧損更已超過一半資本額，顯見電價調漲壓力大。

外界有聲音認為「局部調漲」或許是解方，不過，目前台灣通膨相對較高、適逢夏月電價，也有人認為若考量民眾接受度，電價凍漲機率依然比較高。

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經濟部次長曾文生日前受訪時則表示，由於國際燃料價格翻倍成長，台電燃料成本劇增，當然對電價衝擊大，但同時也要考慮對經濟社會穩定的影響，將檢視俄烏戰爭變數為短期或長期因素，最後由電價審議委員會決定電價。

曾文生也說，通膨議題現在備受關注，觀察各國天然氣與柴油價格，台灣依舊低價、電費更是，以2020到2022年來看，全球電力公司幾乎都有漲價，台灣是極少數未作調整國家；後續會視台灣社會如何承受，以及影響範圍不被擴張，作為電價調整主要考量。（編輯：林淑媛）1110619