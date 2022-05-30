夏月電價6/1上路最高漲幅27% 逾360萬戶不受影響

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夏月電價6月1日啟動實施至9月底，整體漲幅落在13%至27%間，台電估超過360萬戶用電量較少、不受影響。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底，除了每月用電度數基本120度不調整，整體漲幅落在13%至27%間，不過台電估超過360萬戶用電量較少、不受影響。

夏月電價制度從民國78年實施至今，每年都是從6月1日開始，10月1日以後便恢復為非夏月電價。

夏月電價期間，民眾對於電價變貴相當有感，台電說明，是因為「用電量」與「電價」同時增加，民眾易有夏天電費大增的感覺，其實主要增加的電費是來自於用電量增加。

台電以110年為例，去年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間，每戶平均用電量是312度，到了夏季6至9月，因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近4成，也因此，每月電費平均增加約459元，其中335元、約占73%來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅124元。

台電進一步解釋，一般家戶適用電價是採累進電價按度分段計費，分為6段級距，單價依用電級距遞增。夏月電價期間，每月用電度數基本120度不調整，以上級距則漲幅落在13%至27%不等。

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根據台電統計，全國368萬戶每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，就完全不受夏月電價影響，另有497萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.28元，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶比例2.8%。

隨著天氣愈來愈熱，用電量也將攀升，台電鼓勵民眾共同節電，從日常生活中落實節能減碳，省荷包也愛地球。（編輯：楊蘭軒）1110530