今年CPI上漲創14年新高 朱澤民：不會有停滯性通膨

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主計總處27日公布2022年經濟成長率預測，受到國際局勢動盪、國內疫情升溫等因素影響，大幅下修經濟成長率0.51個百分點、滑落至3.91%，宣告經濟成長「保4」落空。圖為民眾在台北市文山區傳統市場採買水果。中央社記者王騰毅攝 111年5月27日

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）主計總處最新經濟預測大幅調升2022年消費者物價上漲率（CPI）至2.67%，創14年新高；外界關注經濟放緩與通膨並存，是否造成停滯性通膨，主計長朱澤民表示，台灣體質改善且經濟持續成長，不會有此問題。

主計總處今天發布最新經濟預測，考量國內疫情升溫，重創民間消費，因而大幅下修2022年經濟成長率0.51個百分點，降至3.91%，宣告經濟成長「保4」落空；全年CPI預測值則調升至2.67%，上修0.74個百分點，這也是2009年以來最大漲幅。

主計總處2月預測時，估今年CPI年增率為1.93%，不過當時是以OPEC（石油輸出國組織）原油每桶83.6美元估算，這次參考國際機構預測及近期油價走勢後，將111年OPEC油價設定在每桶102.4美元，較2月預測上調18.8美元。

主計總處指出，俄烏戰爭爆發導致國際原物料價格攀高，廠商成本壓力持續升溫，且逐漸反映至產品售價，因此預測全年CPI上漲率達2.67%。

媒體詢問，台灣經濟成長放緩，CPI卻漲至波段新高，是否會發生經濟緊縮與通膨並存的「停滯性通膨」現象。

朱澤民認為，物價上漲是全球共同面臨的問題，主因是國際原物料上漲，特別是石油價格居高不墜，牽動許多物價表現；不過從長期趨勢來看，台灣對於石油進口的依賴度下降，代表油品價格對物價的影響不會像1970至1980年代那麼嚴重。

朱澤民也強調，近幾年製造業擴大投資、產能擴充，使得台灣生產力顯著提升，這也有助於改善台灣經濟體質，因此不太可能發生停滯性通膨的問題。

他並補充，主計總處雖然下修全年經濟成長率預測，但仍有3.91%的表現，遠高於全球平均2.9%，「經濟是在成長，不會有停滯的現象」。

朱澤民也提到，IHS Markit預估今年全球物價上漲率為6.7%，台灣2.67%「算是蠻好的數字」，若與亞洲四小龍相比，也僅高於香港的2.3%，南韓4.4%與新加坡4.8%都比台灣高。（編輯：潘羿菁）1110527