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大宗物資降稅延至9/30 財部估稅收損失93億元

2022/5/27 19:01（5/27 19:22 更新）
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財政部27日公告，汽、柴油與水泥減徵貨物稅延長至9月底。（中央社檔案照片）
財政部27日公告，汽、柴油與水泥減徵貨物稅延長至9月底。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北27日電）為穩定物價，財政部今天公告，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降皆延長至9月底，預估稅損達新台幣93.27億元。

財政部今天指出，免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅期間原為2月7日起至6月30日止；經考量俄羅斯與烏克蘭戰爭，及供應鏈瓶頸情勢將持續影響黃豆、小麥及玉米國際價格，會同經濟部及行政院農業委員會函報行政院核定公告，自今年7月1日起至9月30日止，延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵的營業稅100%。

財政部官員表示，黃豆、小麥、玉米3項貨物免徵營業稅，單月稅損粗估約3.8億元，因此7月至9月稅損達約11.4億元。

同時，機動調降汽油、柴油與水泥3項貨物稅應徵稅額也延長至9月底，汽油由每公升徵收6.83元調降至4.83元、降幅29.3%，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元、降幅37.6%，水泥由每公噸320元調降至160元、降幅50%；財政部官員指出，稅損估計達77.79億元。

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機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率方面，牛肉16項貨品由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉2項貨品由10%調降至5%、奶油從5%調降至2.5%、無水奶油從8%調降至4%，降幅均為50%，另小麥2項貨品由6.5%調降至免稅，降幅100%；官員表示，7月到9月估計稅損為4.08億元。

財政部進一步提醒，配合本次降稅措施實施期間，國產水泥、汽油及柴油的適用期間，依貨物稅條例規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間的認定，依關稅法規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，海運貨物則是以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單日為適用準據。（編輯：潘羿菁）1110527

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