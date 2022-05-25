7成粽漲價 陳吉仲：豬肉上漲但仍在綠燈區

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（中央社記者游凱翔台北25日電）端午節將至，但逾7成粽子漲價。農委會主委陳吉仲今天表示，粽子需要豬肉，價格近期因飼料價格上漲，目前批發市場價格約維持每百公斤8500元，仍在綠燈區水準內；糯米、花生等供應充足、價格穩定。

端午節將至，行政院昨天指出，整體粽子供應量充足，但蒐集賣場及超商粽子型錄與檢視電商平台粽價後發現，73%的粽子較去年價格上漲。

立法院經濟委員會上午審查「農業保險法第十條條文修正草案」、「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，陳吉仲會前接受媒體訪問時對此表示，粽子有分客家粽、閩南粽和南北粽等，主要成分是糯米，而糯米量現在供應充足，價格也跟往年水準一樣。

但陳吉仲提到，粽子需要豬肉，豬肉價格近期因為飼料價格而上漲，目前批發市場的價格約維持每百公斤新台幣8500元，仍在設定的綠燈區水準內，因此可能是粽子裡面的豬肉價格稍微上漲，但其他例如花生等產品供應充足、價格穩定；至於合理漲幅是多少，陳吉仲回應，將由行政院說明。

媒體詢問，台灣鳳梨產季進入下半場，今年外銷到日本的鳳梨蟲害多、黑心頻傳，同時出現削價競爭的壞形象，導致台灣鳳梨在日本市場大亂。

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陳吉仲指出，中國在去年3月片面禁止台灣鳳梨輸出到對岸後，台灣積極外銷並以日本為主，去年一共賣了1萬8000公噸，且日本民眾喜愛金鑽、牛奶鳳梨，今年則以3萬公噸為目標，目前已達到1萬6000公噸，並有相關獎勵及藥檢措施，包括從產地到集貨包裝、冷鏈物流都要到位。

但陳吉仲說明，近期因為有船務塞港等問題，導致少數鳳梨到日本時品質不是很好，因此有要求業者若品質不好不能上市，且如果在日本市場價格沒有維持一定水準，也不能領取農委會外銷獎勵。（編輯：翟思嘉）1110525