鴨蛋3月中產地價漲2元 農委會：端午前合理現象

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會畜牧處今天表示，端午節前2個月是鴨蛋黃採購、製作檔期，3月中旬產地價漲2元、每台斤40元是合理現象，跟往年節前上漲現象吻合，今年回跌也要等中秋節過後約1個月。

中時新聞網今天報導近來飼料成本上漲，加上日前的雞蛋荒，連帶影響到蛋鴨產業，台南鴨蛋產地收購價最高漲到每台斤40元，價格也創近6年來新高。農委會畜牧處副處長江文全接受中央社電話訪問，做出以上澄清。

江文全說，鴨蛋蛋價其實是相對穩定的，就產地價來說，去年1、2月每台斤新台幣32元，同年3月22日因應端午節前需求旺季到來，漲2元、變成34元。

接著，去年6月下旬每台斤漲至36元，主因是一般來說，端午節後還有中秋節烘焙業使用需求會顯現，但是端午節後庫存下降，市場需求又持續增加，這波上揚是市場機制在供需出現波動時的常態現象。

再來是去年8月初，因接近中秋節節前需求增，再漲至每台斤38元，但是節後的9月初就回跌到36元。去年僅12月上揚至38元，是受國際穀物價格波動，影響飼料成本所致。

他指出，今年3月中旬上揚到每台斤40元，是因為又來到端午節（6月3日）節前需求旺季所致，而包粽子所需的鹹蛋黃，製作約需3到4週，都必須要先做採購，因此節前2個月是需求旺季，所以目前觀察最近漲2元是節前檔期合理現象，農委會會注意是否有不合理漲幅出現。

他也補充，110年3月蛋鴨數約213萬隻，月產蛋數392萬台斤；111年3月在養約200萬隻，月產蛋數約370萬台斤；最大產地是屏東，其次是彰化；而去年中疫情趨於嚴峻，加工蛋出口減少，所以飼養量配合調整而減少。

江文全說，國產鴨蛋頗受歡迎，除了端午、中秋節會使用，製成鹹鴨蛋、皮蛋都有固定銷量，又例如台北很多滷肉飯搭配的滷蛋多是鴨蛋，以及全球防疫啟動前，每年外銷美國、歐洲、澳洲幾百個貨櫃皮蛋、鹹鴨蛋，供當地華人購買食用。（編輯：張芷瑄）1110323