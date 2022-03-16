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外食漲價1/71

蛋農補貼措施截止 全聯洗選蛋漲2元 家樂福本週不調價

2022/3/16 14:35（3/16 15:01 更新）
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農委會因應缺蛋推出的「3加2」補貼措施至15日止，雞蛋批發價每台斤已上調新台幣2元；連鎖通路中，家樂福16日表示，本週暫不調升售價，全聯門市則已升2元。（民眾提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月16日
農委會因應缺蛋推出的「3加2」補貼措施至15日止，雞蛋批發價每台斤已上調新台幣2元；連鎖通路中，家樂福16日表示，本週暫不調升售價，全聯門市則已升2元。（民眾提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月16日
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會因應去年入冬起缺蛋問題推出的補貼措施至15日止，不延長，批發價15日每台斤已上調新台幣2元。主力連鎖通路中，家樂福今天表示，本週暫不調升售價。全聯門市則已升2元。

之前因應缺蛋，農委會推出「3加2」補貼措施因應，即產地價補貼蛋農每台斤3元、解除產地價凍漲調升2元，此措施已延長過一次，至15日止。

為此，農委會14日跟產業界開會，決議不再延期，其中產地價將於17日漲2元，變成每台斤38.5元，批發價15日先漲2元，變成48元。

記者走訪通路發現，今天全聯門市架上最實惠的洗選蛋10顆裝，原本每盒56元，今天改為58元，上調2元。家樂福則說，量販型門市最實惠價每盒55元，超市或有59元款的洗選蛋，本週暫時不調整售價。（編輯：陳政偉）1110316

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