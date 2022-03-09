陳吉仲：缺蛋3月底解決 茶葉蛋10元沒貴到18元

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民進黨籍立委何欣純（右）9日秀出放大版發票表示，她在超商買到的茶葉蛋是一顆新台幣10元，一般便利超商的茶葉蛋應該都還是一顆10元。農委會主委陳吉仲（左）附和道：「我就說是一顆10元。」中央社記者楊淑閔攝 111年3月9日

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）去年入冬起雞蛋減產，隨著天氣回暖，農委會主委陳吉仲今天在立法院表示，3月底可穩量供應。有藍委說一顆茶葉蛋已18元，綠委則拿出超商發票為10元，陳吉仲也回「就說是10元。」

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。陳吉仲在答詢時，做出以上表示。

雖然通路架上雞蛋銷售已恢復正常，不過去年入冬起雞蛋減產的缺蛋問題，仍受朝野立委關心。陳吉仲說，產地價每台斤補貼農民新台幣3元、產地價鬆綁之前凍漲作法調升2元，在此3加2措施持續下，加上氣溫逐步回暖中，農民會持續增產供應，預計3月底可穩量供應。

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除供應量，立委也關心價格是否太貴。國民黨籍立委李貴敏手拿一顆茶葉蛋問：「一顆多少錢？」陳吉仲說：「10元」。李貴敏說：「你這樣說我會蠻難過，跟現實脫節，是18元。」陳吉仲則說，那是有品牌的茶葉蛋。

之後，民進黨籍立委何欣純質詢時則出示放大的發票說，她在超商買到的茶葉蛋是一顆10元，18元是有品牌的，一般便利超商的茶葉蛋應該還是一顆10元。陳吉仲說：「我就說是一顆10元。」（編輯：陳政偉）1110309