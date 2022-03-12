穩定物價為先 4月電價有望連8凍

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（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部電價費率審議會將於3月下旬召開，回顧去年下半年至今，燃料價格持續上攀，俄烏局勢不確定性更增添變數，均推升台電發電成本；不過，國內尚有輸入性通膨問題待解，台電仍有盈餘，且政府目前以穩定物價為優先，4月起電價有望連8凍。

攤開發電成本結構，去年全年燃料成本占51%，微幅超越前一年的49%，原因在於各國去年下半年逐漸擺脫疫情陰霾，景氣復甦帶動產能，使得能源需求增加，進而推高國際燃料價格，讓燃料發電成本占比突破5成大關。

台電不諱言，只要燃料成本上升，就會牽動燃料發電成本百分比，會將發電成本如實提報電價審議會提供參考。

俄烏戰事持續，美國宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣，國際原油價格飆漲，每桶價格一度飆至近14年高點，歐洲地區天然氣價格也隨之走高，市場預期，今年上半年東北亞與歐洲的液化天然氣（LNG）仍將持續在高位徘徊。

值得注意的是，政府能源轉型政策，正是以天然氣作為橋接能源，逐步邁向淨零碳排，此也意味天然氣用量將連年增高。

根據台電資訊，台電天然氣採購量連3年攀升，108年為1萬935百萬立方公尺，110達1萬3414百萬立方公尺。

中油指出，近年天然氣進口量逐年提高，也是為了支應台灣龐大天然氣需求，今年採購量約6成都是供給台電；中油坦言，假使俄烏戰事擴大成非短期事件，能源價格恐創新高。

儘管國際燃料價格漲聲未歇，電價調漲有其合理性，不過，截至去年10月公告版本，台電仍有新台幣248億元電價穩定基金，可在電價凍漲時，彌補台電燃料成本上漲壓力；加上近期國內飽受通膨困擾，政府以穩定民生為第一順位，預期4月至9月有價有望連8凍，如此一來，將創下史上最長凍漲紀錄。（編輯：郭無患）1110312