傳可口可樂一瓶貴6元 公司：4/1起部分包裝產品調漲

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太古可口可樂證實，部分包裝的產品將調整價格。（圖取自可口可樂網頁coke.com.tw）

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）媒體報導，可口可樂600ml瓶裝飲料將從29元變成35元，漲幅近2成；對此，太古可口可樂證實，針對部分包裝的產品將調整價格，各品項調幅不一，調漲日期從4月1日開始。

太古可口可樂公共事務及傳訊部經理陳惠君今天對中央社記者表示，4月1日起針對所有零售通路進行全面性調價，但並非全部包裝品項都調漲，僅針對一些品項進行調漲，幅度也有所不同。

陳惠君指出，由於原物料、人力、運送、包裝等成本不斷上漲，的確面臨不小壓力，其實總公司在2021年4月就宣布價格調整，但交由每個區域進行市場狀況評估各自決定；這段期間台灣市場評估後，決定從今年4月1日開始調漲，距離上次調漲售價已事隔近10年時間。

陳惠君表示，可口可樂有各種不同包裝，品項很多，如易開罐就有235ml、250ml、330ml，寶特瓶除了600ml外還有350ml、2000ml等，內部針對每種包裝進行精算後訂出調整幅度。

隨著健康意識提升，無糖氣泡飲在各地掀起風潮，可口可樂將在今年3月正式引進以零糖、零脂肪、零卡為訴求的全新品牌「OOHA」。（編輯：張均懋）1110308