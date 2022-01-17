減塑刻不容緩 可口可樂等大品牌籲簽全球性公約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約17日綜合外電報導）可口可樂（Coca-Cola）、百事公司（PepsiCo）等國際品牌今天呼籲全球簽訂對抗塑膠汙染的條約，包括減少攸關石油產業成長的塑膠生產。

全球官員今年稍晚將在聯合國環境大會（United Nations Environment Assembly）會面，商議簽訂條約，以處理塞滿垃圾掩埋場、破壞海洋、殺死海洋生物的塑膠垃圾危機。

目前不清楚是否會做出著重垃圾管理與回收的協議，或針對限制新的塑膠生產採取更嚴格措施。限制塑膠生產可能遭到大型石化公司與美國等塑膠生產大國抗拒。

今天這份聯合聲明有70多個單位簽署，包括販售洗髮精、巧克力棒等單次性塑膠包裝產品的消費性產品公司聯合利華（Unilever）與雀巢（Nestle），以及零售商沃爾瑪公司（Walmart）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）等。

聲明指出：「我們正處於關鍵時刻，必須訂定志向遠大的聯合國條約。」

「第5屆聯合國環境大會第2議程（UNEA 5.2）是扭轉全球塑膠汙染危機最關鍵且最有利的時刻。」

塑膠回收率不到10%，路透社去年調查顯示，塑膠業者吹噓的新回收技術也難解決回收率低的問題。

與此同時，源自石油與天然氣的塑膠，20年內預料產量會增加1倍。隨著可再生能源與電動車崛起、化石燃料需求降低，塑膠將是能源巨頭未來營收的重要來源。

皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）2020年研究發現，加強全球塑膠回收固然是對抗塑膠垃圾的重點，但除非限制塑膠生產，塑膠汙染仍會繼續暴增。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110117