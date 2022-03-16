降稅平抑物價 蘇建榮：若查出廠商不合理漲價將處分

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（中央社記者張璦台北16日電）立委質詢關切台灣物價上漲，財政部長蘇建榮今天表示，已輔導業者將降稅反映在售價上，會確實查看廠商成本結構是否合理，若價格不合理上漲，將採取相對因應措施與適當處分。

蘇建榮今天率國營事業高層等赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。通膨壓力持續盤旋，國民黨立委林德福質詢台灣菸酒公司米酒、泡麵等凍漲民生產品是否會漲價，台酒董事長丁彥哲表示，目前是自行吸收上漲成本。

民進黨立委郭國文、吳秉叡等也關注物價齊漲狀況，蘇建榮表示，財政部調降油氣類貨物稅以及黃豆、小麥、玉米營業稅等措施，希望透過降稅減緩成本壓力，但成本來源包含的運費並非財政部能夠處理。

蘇建榮指出，若廠商沒有將降稅效益反映在售價上或是不合理漲價，行政院物價聯合稽查小組、國稅局將確實查看廠商的成本結構，若成本沒漲、售價漲，將做出適當處分。

針對財政部是否有其他「法寶」壓抑物價上漲，蘇建榮說，進口關稅部分還可責成海關再檢討；蘇建榮、關務署長彭英偉則表示，行政院穩定物價小組一直在滾動檢討，但因為涉及農委會各貨品主管機關，各機關將權衡情況。（編輯：林淑媛）1110316