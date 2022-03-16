更多編輯台推薦新聞：
聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
外食漲價
新聞專題
外食漲價2/70

降稅平抑物價 蘇建榮：若查出廠商不合理漲價將處分

2022/3/16 11:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）立委質詢關切台灣物價上漲，財政部長蘇建榮今天表示，已輔導業者將降稅反映在售價上，會確實查看廠商成本結構是否合理，若價格不合理上漲，將採取相對因應措施與適當處分。

蘇建榮今天率國營事業高層等赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。通膨壓力持續盤旋，國民黨立委林德福質詢台灣菸酒公司米酒、泡麵等凍漲民生產品是否會漲價，台酒董事長丁彥哲表示，目前是自行吸收上漲成本。

民進黨立委郭國文、吳秉叡等也關注物價齊漲狀況，蘇建榮表示，財政部調降油氣類貨物稅以及黃豆、小麥、玉米營業稅等措施，希望透過降稅減緩成本壓力，但成本來源包含的運費並非財政部能夠處理。

蘇建榮指出，若廠商沒有將降稅效益反映在售價上或是不合理漲價，行政院物價聯合稽查小組、國稅局將確實查看廠商的成本結構，若成本沒漲、售價漲，將做出適當處分。

針對財政部是否有其他「法寶」壓抑物價上漲，蘇建榮說，進口關稅部分還可責成海關再檢討；蘇建榮、關務署長彭英偉則表示，行政院穩定物價小組一直在滾動檢討，但因為涉及農委會各貨品主管機關，各機關將權衡情況。（編輯：林淑媛）1110316

延伸閱讀
稅收大進補 財政部今年還債1200億創史上最佳
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀