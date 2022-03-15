電價4月漲3%？王美花：沒定案但會考量照顧民生

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媒體報導電價將從4月1日起調漲最高3%。經濟部長王美花（右）15日在立法院指出，目前還沒定案，但照顧民生的原則會納入考量。中央社記者張皓安攝 111年3月15日

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（中央社記者郭建伸台北15日電）媒體報導電價將從4月1日起調漲最高3%。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，電價是由電價費率審議委員會討論，目前各方因素都會討論，目前還沒定案，但照顧民生的原則會納入考量。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。自由時報報導，原擬繼續凍漲的電價，將自4月1日起小幅調漲，漲幅最高3%，擬僅針對用電較多、以出口為導向的製造業，民生及小店家不漲。

媒體今天詢問王美花，是否真的從4月開始調漲3%。

王美花表示，電價是由電價費率審議委員會討論，委員會是由學者專家、產業界、政府機關組成，目前工作小組有討論到國際原料上漲、國內物價波動，各方因素都會討論，目前都還沒定案，但照顧民生的原則會納入考量。

媒體詢問，是否民生用電先不漲價。王美花表示，這沒有定案，審議委員會將一起討論。

媒體詢問，若未來油價漲過頭，超過中油、台電公司負荷，政府是否仍會以穩定物價為最高指導原則。

王美花表示，國際原物料和物價都要一起考慮，各種因素都要考量。

媒體追問，民眾能否期待民生用電凍漲到年底。王美花表示，仍是由電價費率審議委員會討論，不是她能夠決定。

媒體詢問，是否出口導向產業的電價會先調漲3%。王美花表示，她沒有了解小組討論的具體細項，待小組討論後做最後決定。（編輯：張均懋）1110315