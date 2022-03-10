改善小組遭立委砲轟 經部1個月內提電網韌性規劃報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院經濟委員會10日邀請經濟部就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，圖為經濟部長王美花（左）步入會議室。中央社記者鄭清元攝 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北10日電）立委質疑經濟部去年成立的電力系統改善小組未盡改善之責，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，去年提出的22項改善事項，有18項已在執行階段，他允諾1個月內提出電網韌性系統概念規劃報告。

王美花今天上午9時出席立法院經濟委員會就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委高虹安質詢王美花時指出，關於賭雞排一事，以停電是人為操作造成而非缺電為理由，「您選擇不請雞排」；不過，以台灣裝置容量、備載狀態來看，的確發得出這麼多電，但站在家戶、企業立場，電力無法送達，「對他們來說就是缺電」。

高虹安表示，台電一年發生3次事故，這次檢討報告只有32頁，隱藏諸多問題，包含人為疏失操作不當、跨單位溝通不足、分群機制沒有落實等，並非單一人為疏失這麼簡單，而是一層層機制失靈。

高虹安說，去年513、517停電事件後，經濟部就已成立電力系統改善小組，要針對系統韌性進行強化整備，但現在303事件之後，又再說一次要全面檢討強化電網韌性，「我不能理解這8個月改善小組到底在做什麼」，僅去年9月表示已完成1/4改善項目。

她強調，「社會大眾不該淪為台電電力系統測試員」，不需要行禮如儀，而是要確實檢討問題。

台電總經理王耀庭表示，電力系統韌性是最重要觀念，如何降低風險，能做的保護機制要趕快做；至於電網韌性與分散，非2、3個月可解決，但都有逐步規劃進行。

高虹安追問哪些事項正在進行，曾文生表示，5月停電的狀況是變電站影響電廠跳機，因此檢討電廠保護、電壓等細節設計，而這次事故確實較為複雜，電廠開關站，也就是電廠、電網交接處發生事故，相關管制需更加充分完備。

曾文生說，去年提出的22個大項目，其中18項的規劃與意見已在執行階段中，另有4項還在持續辦理。

針對電網分散，曾文生說，由於需要時間建設，分層供應部分「也真的需要時間」，檢討小組的工作職責是將改善方向提出，而電網工程牽涉和當地溝通問題，允諾整體系統概念規劃報告會在1個月內提出。

另外，因應303大停電，台電將成立風險管理專責單位，由王耀庭擔任風控長，時代力量立委邱顯智質疑是「新瓶裝舊酒」、「換湯不換藥」，詢問經濟部長王美花如何再組織文化與管理機制上調整台電體質。

王美花表示，從513、517到今年的303停電事故，就風險管理概念來看，橫向聯繫所造成的風險要加大力度管理，因此成立專責單位，並由總經理直接督導，有助橫向連結。（編輯：林淑媛）1110310